НХЛ, расписание и результаты матчей 27 января. «Вашингтон» Овечкина против «Сан-Хосе» и другие игры

«Вашингтон» Овечкина сыграет против «Сан-Хосе» в НХЛ, «Торонто» проведет матч с «Анахаймом»

В ночь с 26 на 27 января пройдет игровой день регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет против «Сан-Хосе» и другие матчи.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):

03:00. «Коламбус» — «Калгари»

03:00. «Торонто» — «Анахайм»

03:00. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»

03:30. «Детройт» — «Чикаго»

06:00. «Колорадо» — «Бостон»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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