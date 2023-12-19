«Питтсбург» обыграл «Миннесоту», Малкин набрал два очка

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:3.

В составе «Пингвигз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, по голу забили Райли Смит, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби. У «Уайлд» отличились Райан Хартман, Джейкоб Мидлтон и Винни Лантьери, у Кирилла Капризова результативный пас.

После этого матча «Питтсбург» с 31 очком занимает 13-е место в Восточной конференции, «Миннесота» с 28 очками — на 11-й строчке «Запада».