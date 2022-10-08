Дер-Аргучинцев выйдет во втором звене «Торонто» на матч с «Детройтом», Самсонов в старте

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«Торонто» в предсезонном матче НХЛ на выезде сыграет с «Детройтом».

В составе «Мэйпл Ливз» во втором звене сыграет форвард Семен Дер-Аргучинцев, вратарь Илья Самсонов выйдет с первых минут.

Матч «Детройт» — «Торонто» пройдет сегодня, 8 октября и начнется в 2.30 мск.