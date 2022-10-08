«Питтсбург» — «Баффало»: Малкин и Любушкин примут участие в матче предсезонки

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Стали известны составы «Питтсбурга» и «Баффало» на предсезонный матч НХЛ.

Во втором звене «Пингвинз» сыграет форвард Евгений Малкин, у «Сэйбрз» в третьем звене выйдет защитник Илья Любушкин.

Матч «Питтсбург» — «Баффало» пройдет сегодня, 8 октября и начнется в 2.00 мск.