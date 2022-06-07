Денисенко рассказал о том, что жил у Бобровского после перехода во «Флориду»

Российский форвард «Флориды» Григорий Денисенко рассказал о взаимоотношениях с российскими хоккеистами команды Сергеем Бобровским и Максимом Маминым.

«У Сереги дома вообще месяца два жил, когда шла концовка прошлого сезона в НХЛ. Он мне много в чем помог и продолжает помогать. С Максом тоже подружился, созваниваемся в течение сезона. Когда меня отправили в АХЛ, его потом тоже отправили на пару недель в «Шарлотт». Даже успели сыграть в одной тройке», — приводит слова Денисенко «РБ Спорт».

«Флорида» выбрала Денисенко на драфте-2018 под общим 15-м номером.

В сезоне-2021/22 21-летний россиянин провел только 1 матч в НХЛ. В АХЛ на его счету 18 (9+9) очков в 30 встречах.