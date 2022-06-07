Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал победу над «Эдмонтоном» в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 6:5.

«При счете 1:3 после двух периодов давления больше нет, — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ. — Я сказал игрокам, что мы можем свободно показывать свою игру и попробовать добиться успеха. Выложить все карты на стол«.

По словам тренера, завоевать Кубок Стэнли очень трудно.

«Кубок Стэнли — это трофей, который очень трудно завоевать. Это битва на истощение. Никто не проходит через нее, не имея взлетов и падений, не сталкиваясь с травмами и прочими невзгодами. Те команды, которые справляются с этим лучше всего, обычно доходят до конца. Или попадают в финал, по крайней мере», — сказал он.

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1-2).