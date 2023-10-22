Денисенко набрал два очка и признан первой звездой матча за фарм-клуб «Вегаса»

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Сан-Хосе Барракуду» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Вегаса» форвард Григорий Денисенко набрал 2 (1+1) очка, забив победный гол, и был признан первой звездой встречи. Форвард фарм-клуба «Сан-Хосе» Даниил Гущин отметился двумя результативными передачами.

В текущем сезоне 23-летний Денисенко провел 4 матча в АХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков.