«Аризона» обыграла «Анахайм»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 2:1.

В составе «Койотс» отличились Джейсон Закер и Клэйтон Келли, у «Дакс» гол на счету Фрэнка Ватрано.

После этого матча «Аризона» с 6 очками занимает третье место в Западной конференции, «Анахайм» с 2 очками — на 13-й строчке.