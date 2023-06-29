Дементьев заявил, что его удивил и обрадовал выбор четырех российских игроков в первом раунде драфта НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил итоги первого дня драфта для россиян и рассказал о феномене ярославской школы хоккея.

«Выбор четырех игроков в первом раунде драфта НХЛ этого года меня приятно удивил и обрадовал. Это подтверждает статус наших хоккеистов, нашей лиги. Также это подтверждает сам факт того, что нет необходимости ехать в Северную Америку в юниорском возрасте и пытаться пробиваться там. Скауты смотрят, следят, обращают внимание и достойно оценивают наших хоккеистов — очень приятно. Правильный анализ происходящего — это большая пища для размышления нашим ребятам и руководителям хоккея с той точки зрения, что серьезные ребята, на которых обращает внимание НХЛ и видит в них перспективу, играют у нас в хоккей. Это тот огромный посыл и потенциал, которым мы обладаем нужно правильно использовать. И я уверен, что практически в каждой организации КХЛ есть молодые игроки, талантливые, которые достойны получить свой шанс без слов о том, что они кому-то что должны доказывать», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

«Аризона» выбрала защитника Дмитрия Симашева (6-й номер драфта) и нападающего Даниила Бута (12-й номер), а «Филадельфия» — форварда Матвея Мичкова (7-й номер). «Колорадо» выбрало Михаила Гуляева (31-й номер).