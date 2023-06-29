Дементьев заявил, что его удивил и обрадовал выбор четырех российских игроков в первом раунде драфта НХЛ
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил итоги первого дня драфта для россиян и рассказал о феномене ярославской школы хоккея.
«Выбор четырех игроков в первом раунде драфта НХЛ этого года меня приятно удивил и обрадовал. Это подтверждает статус наших хоккеистов, нашей лиги. Также это подтверждает сам факт того, что нет необходимости ехать в Северную Америку в юниорском возрасте и пытаться пробиваться там. Скауты смотрят, следят, обращают внимание и достойно оценивают наших хоккеистов — очень приятно. Правильный анализ происходящего — это большая пища для размышления нашим ребятам и руководителям хоккея с той точки зрения, что серьезные ребята, на которых обращает внимание НХЛ и видит в них перспективу, играют у нас в хоккей. Это тот огромный посыл и потенциал, которым мы обладаем нужно правильно использовать. И я уверен, что практически в каждой организации КХЛ есть молодые игроки, талантливые, которые достойны получить свой шанс без слов о том, что они кому-то что должны доказывать», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.
«Аризона» выбрала защитника Дмитрия Симашева (6-й номер драфта) и нападающего Даниила Бута (12-й номер), а «Филадельфия» — форварда Матвея Мичкова (7-й номер). «Колорадо» выбрало Михаила Гуляева (31-й номер).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -