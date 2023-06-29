Давыдов — о драфте НХЛ-2023: «Радостно за молодых ребят из системы «Локомотива»

Тренер «Локомотива» Рашит Давыдов подвел итоги первого дня драфта НХЛ-2023.

«Радостно за наших молодых ребят из системы «Локомотива». В Ярославле традиционно много внимания уделяется работе с молодыми игроками, их развитию и становлению. В прошедшем сезоне к работе в главной команде и к играм в КХЛ привлекалась группа молодых воспитанников «Локомотива». Конечно, уже виден потенциал нападающего Даниила Бута и защитника Дмитрия Симашева. Выбор в первом раунде драфта НХЛ — это своеобразный входной билет. Главное — продолжать работать и развиваться дальше. Переход с молодежного хоккея на взрослый уровень всегда дается непросто», — цитирует Давыдова Metaratings.ru.

В первом раунде драфта НХЛ «Аризона» выбрала защитника Дмитрия Симашева под общим 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м номером, «Филадельфия» — нападающего Матвея Мичкова под 7-м номером, а «Колорадо» — защитника Михаила Гуляева под 31-м номером. Мичков, Симашев и Бут являются воспитанниками ярославского хоккея.