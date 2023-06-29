Давыдов — о драфте НХЛ-2023: «Радостно за молодых ребят из системы «Локомотива»
Тренер «Локомотива» Рашит Давыдов подвел итоги первого дня драфта НХЛ-2023.
«Радостно за наших молодых ребят из системы «Локомотива». В Ярославле традиционно много внимания уделяется работе с молодыми игроками, их развитию и становлению. В прошедшем сезоне к работе в главной команде и к играм в КХЛ привлекалась группа молодых воспитанников «Локомотива». Конечно, уже виден потенциал нападающего Даниила Бута и защитника Дмитрия Симашева. Выбор в первом раунде драфта НХЛ — это своеобразный входной билет. Главное — продолжать работать и развиваться дальше. Переход с молодежного хоккея на взрослый уровень всегда дается непросто», — цитирует Давыдова Metaratings.ru.
В первом раунде драфта НХЛ «Аризона» выбрала защитника Дмитрия Симашева под общим 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м номером, «Филадельфия» — нападающего Матвея Мичкова под 7-м номером, а «Колорадо» — защитника Михаила Гуляева под 31-м номером. Мичков, Симашев и Бут являются воспитанниками ярославского хоккея.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -