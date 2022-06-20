Дебур может стать новым главным тренером «Далласа»

Канадский специалист Питер Дебур может стать новым главным тренером «Далласа», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В середине мая 54-летний канадец покинул «Вегас», который возглавлял с января 2020 года.

«Даллас» с 2019 года возглавлял Рик Боунесс, который покинул свой пост по итогам сезона-2021/22. «Старз» в первом раунде плей-офф уступили «Калгари» со счетом 3-4 в серии.