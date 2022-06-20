Форвард «Тампы» Кори Перри поделился впечатлениями о втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (0:7).

«Мы выглядели не лучшим образом, это однозначно. Мы можем играть лучше. Мы можем быстрее двигать шайбу, больше делать перехватов. Пора чуть быстрее играть в атаке», — приводит слова Перри The Athletic.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 21 июняв Тампе и начнется в 03.00 мск.