Бураковски может пропустить третий матч финальной серии с «Тампой»

Форвард «Колорадо» Андре Бураковски может пропустить третий матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы», сообщает пресс-служба НХЛ.

27-летний швед не отправился с командой на выездную игру. Ожидается, что он пройдет дополнительное обследование после того, как получил повреждение во втором матче серии (7:0).

В текущем плей-офф Бураковски провел 12 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков.