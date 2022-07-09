Данила Юров: «Я пока не вправе выбирать лигу, в которой дадут игровое время»
Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» рассказал о своих целях на предстоящий сезон.
— У тебя остался еще год контракта с «Металлургом». Есть вероятность, что ты задержишься в России на больший срок?
— Пока сложно сказать. Наверное, сейчас будет самый важный сезон в моей карьере. Все мысли только об этом. Теперь нужно отодвигать мысли о драфте — все это уже прошло. Сейчас мне нужно завоевывать место в основе и доказывать, что могу играть в КХЛ. Морально настраиваюсь именно на это. Но я сыграю в любом месте, где мне скажут. Я пока не вправе выбирать лигу, в которой дадут игровое время. Я пока никто, чтобы прийти и сказать, что я не буду играть в МХЛ. Самое главное сейчас — это играть.
Юров был выбран «Миннесотой» под 24-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022. Этот драфт-пик стал наивысшим выбором игрока из России в истории клуба.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -