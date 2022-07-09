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Данила Юров: «Я пока не вправе выбирать лигу, в которой дадут игровое время»

Данила Юров рассказал о целях на предстоящий сезон
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Данила Юров (в центре).
Фото USA Today Sports

Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» рассказал о своих целях на предстоящий сезон.

— У тебя остался еще год контракта с «Металлургом». Есть вероятность, что ты задержишься в России на больший срок?

— Пока сложно сказать. Наверное, сейчас будет самый важный сезон в моей карьере. Все мысли только об этом. Теперь нужно отодвигать мысли о драфте — все это уже прошло. Сейчас мне нужно завоевывать место в основе и доказывать, что могу играть в КХЛ. Морально настраиваюсь именно на это. Но я сыграю в любом месте, где мне скажут. Я пока не вправе выбирать лигу, в которой дадут игровое время. Я пока никто, чтобы прийти и сказать, что я не буду играть в МХЛ. Самое главное сейчас — это играть.

Юров был выбран «Миннесотой» под 24-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022. Этот драфт-пик стал наивысшим выбором игрока из России в истории клуба.

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