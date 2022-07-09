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Задрафтованный «Миннесотой» Юров: «Спросили про армию, ответил, что для студентов в России нет призыва»

Юров рассказал, что генеральный менеджер «Миннесоты» задавал ему вопросы про армию
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Данила Юров (слева).
Фото USA Today Sports

Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» рассказал о том, что генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин задавал ему вопросы про армию.

— Наверняка ведь на одном из последних интервью задавали вопросы про армию.

— Да, мы говорили с «Миннесотой» за семь-восемь часов до драфта. Билл Герин спросил меня про армию, и я ответил, что я студент, и в России для них нет призыва. Он сказал: «Окей, все хорошо. Мы больше не переживаем на этот счет». На этом все вопросы закончились.

— С русским скаутом «Уайлд» Иваном Непряевым уже общались?

— Нет, с ним еще не общались. Он не приехал в Монреаль. После церемонии поднялся в комнату «Миннесоты», и там был абсолютно весь персонал, который сидел за столом. Мы около 20-30 минут говорили о предстоящем сезоне. Но подробности пока раскрывать не буду.

В четверг, 7 июля, 18-летний россиянин был выбран «Миннесотой» под 24-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022.

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