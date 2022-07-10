«Даллас» может обменять Гурьянова и Худобина

Российские игроки «Далласа» Антон Худобин и Денис Гурьянов могут покинуть клуб, сообщает Dallas News.

По сведениям истотчника, руководство «Старз» готово обменять хоккеистов из-за потолка зарплат. Контракт Худобина рассчитан на один сезон, у Гурьянова два сезона.

Ранее команду покинул другой российский игрок Александр Радулов. Форвард присоединился к «Ак Барсу».

В минувшем сезоне «Даллас» вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Калгари» со счетом 3-4 в серии.