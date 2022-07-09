«Капризов уже поздравил». Интервью русского таланта, которого ждут в «Миннесоте»

Данила Юров — о драфте и общении с генменеджером «Уайлд».

На прошедшем в Монреале драфте НХЛ-2022 нападающий «Металлурга» Данила Юров стал одним из трех россиян, выбранных в первом раунде. Теперь новоиспеченный проспект «Миннесоты», ушедший с распределителя под общим 26-м номером, имеет все шансы через несколько лет стать партнером Кирилла Капризова. В интервью «СЭ» он рассказал впечатлениях от драфта, общении с генеральным менеджером «Уайлд» Биллом Герином и планах на ближайшее будущее.

Держал в голове вариант с «Торонто»

— Насколько трудной получилась дорога в Монреаль? Наверняка ведь пришлось добираться с кучей пересадок.

- Получился маршрут: Челябинск — Москва — Стамбул — Монреаль. Да, было достаточно тяжело достать билеты, мы очень долго их искали. В итоге нашли самые дешевые из тех, чтобы не нужно было сидеть по 10 часов между пересадками.

— На какое место рассчитывал в первом раунде? Когда ты мелькал в трансляции, то казалось, что у тебя несколько потухли глаза.

— Команды, у которых были первые 15 пиков, со мной мало контактировали. Поэтому не рассчитывал на их выбор. Но когда «Баффало» следующим взял Остлунда, то немного запереживал. Самый волнительный момент был, когда «Миннесота» свой первый выбор потратила на Огрена. Тогда уже меня маленько затрясло.

Но когда у «Уайлд» подошла очередь выбирать второй раз, то уже понимал, что уйду в ближайшие четыре пика. Знал, что оставшиеся команды были готовы меня забрать — в голове держал вариант с тем же «Торонто». Но я рад оказаться в «Миннесоте». Наверное, это лучший вариант для меня. Это хорошая организация, где работают хорошие люди.

— Наверняка ведь на одном из последних интервью задавали вопросы про армию.

— Да, мы говорили с «Миннесотой» за 7-8 часов до драфта. Билл Герин спросил меня про армию, и я ответил, что я студент, и России для них нет призыва. Он сказал: «Окей, все хорошо. Мы больше не переживаем на этот счет». На этом все вопросы закончились.

— С русским скаутом «Уайлд» Иваном Непряевым уже общались?

— Нет, с ним еще не общались. Он не приехал в Монреаль. После церемонии поднялся в комнату «Миннесоты» и там был абсолютно весь персонал, который сидел за столом. Мы около 20-30 минут говорили о предстоящем сезоне. Но подробности пока раскрывать не буду.

— Как у тебя обстоят дела с английским?

— Для разговора языка не хватает. Я понимаю, что мне говорят, но мне сложно что-то сказать в ответ. Боюсь сказать не то слово или употребить не ту форму. Пока в этом вся трудность.

— Говорят, в этом году было достаточно много странных вопросов во время интервью.

— Не знаю, у меня практически все вопросы были стандартными. Что-то особенного не услышал. Может и были какие-то странные вопросы. Но раз я их не запомнил, то значит там не было ничего такого.

Данила Юров с представителями «Миннесоты» на драфте-2022. Фото USA Today Sports

Следующий сезон — самый важный в карьере

— Насколько пристально следил за преддрафтовыми раскладами? Есть парни, которые вообще не заморачиваются по этому поводу. Выберут и выберут.

— Я, наверное, как раз из таких парней. Сколько было примеров, когда люди из первого раунда слетали во второй и третий раунды. В интернете пишут одно, а у каждой команды ведь свой рейтинг и свой взгляд на игроков. Как судьба распорядится, так и будет. Я не в силах на нее повлиять.

— Была вероятность, что россиян вообще не будет выбирать в первом раунде. Когда выбрали Павла Минтюкова, внутри отлегло?

— Не скажу, что отлегло. Я ведь читал интервью генменеджера «Торонто» Кайла Дубаса, где он дал посыл другим командам, что если они оставят русских до их пика, то их заберут «Мэйпл Лифс». Думаю, эти слова повлияли на некоторые клубы.

По общению с Герином понял, что он положительно относится к русским парням. У него ведь раньше в команде был Малкин, а сейчас есть Капризов. Он не видит ничего такого в том, чтобы выбрать русского пацана. Причем тут страна, если есть хороший парень? Те, кто работал с русскими, знают, что ничего опасного мы из себя не представляем.

— В «Миннесоте» может собраться достаточно большая русская диаспора. Капризов, Хуснутдинов, Хованов, Гуськов, Фирстов. Кто из них уже поздравил с попаданием в систему?

— Кирилл Капризов уже поздравил.

— Телефон в первый час после драфта не разрывался?

— Разрывался. На меня до сих пор подписывается по 3-4 человека в минуту.

— Удивился, что под первым номером ушел Слафковски?

— Наверное, удивился не столько выбору Слафковски, сколько тому, что Райт выпал из тройки. Хотя буквально за 20 минут до обмена «Монреаля» с «Чикаго» видел новость, что «Блэкхоукс» готовы выслушать предложения по Кирби Даку. Уже тогда промелькнула мысль, что если «Канадиенс» берут праворукого центра с опытом игры в НХЛ, то он для них приоритетнее Райта.

— Когда поднимался на подиум, представлял, как играешь в одном звене с Капризовым?

— Нет. Когда меня выбрали, то просто почувствовал облегчение.

— «Миннесота» уже дала рекомендации на сезон?

— Мы поговорили и пришли к выводу, что будем постоянно на связи. Наверное, немного успокоив эмоции от выбора, чуть позже сядем и более детально поговорим о будущем.

— У тебя остался еще год контракта с «Металлургом». Есть вероятность, что ты задержишься в России на больший срок?

— Пока сложно сказать. Наверное, сейчас будет самый важный сезон в моей карьере. Все мысли только об этом. Теперь нужно отодвигать мысли о драфте — все это уже прошло. Сейчас мне нужно завоевывать место в основе и доказывать, что могу играть в КХЛ. Морально настраиваюсь именно на это. Но я сыграю в любом месте, где мне скажут. Я пока не вправе выбирать лигу, в которой дадут игровое время. Я пока никто, чтобы прийти и сказать, что я не буду играть в МХЛ. Самое главное сейчас — это играть.