«Даллас» выведет из обращения номер Зубова
19:41
«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым играл защитник Сергей Зубов, сообщает официальный Twitter клуба.
Зубов выступал за «Даллас» с 1996 года и провел в клубе 12 сезонов. Россиянин вошел в символическую сборную команды всех времен по версии болельщиков.
Последним местом работы Зубова в качестве главного тренера стал «Сочи», который он покинул 12 октября 2019 года.
Forever 5??6??#GoStars pic.twitter.com/k4Wrz9JpGO— Dallas Stars (@DallasStars) November 11, 2019
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