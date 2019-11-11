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«Даллас» выведет из обращения номер Зубова

19:41
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«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым играл защитник Сергей Зубов, сообщает официальный Twitter клуба.

Зубов выступал за «Даллас» с 1996 года и провел в клубе 12 сезонов. Россиянин вошел в символическую сборную команды всех времен по версии болельщиков.

Последним местом работы Зубова в качестве главного тренера стал «Сочи», который он покинул 12 октября 2019 года.

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