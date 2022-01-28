«Даллас» снова отправил Худобина в фарм-клуб

«Даллас» принял решение отправить голкипера Антона Худобина в фарм-клуб в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

15 января 35-летний Худобин вышел на лед на 27-й минуте матча с «Флоридой», в котором «Даллас» проиграл 1:7. Россиянин в этой игре пропустил три шайбы.

Всего на счету Антона Худобина в этом сезоне НХЛ восемь матчей и 26 пропущенных шайб. Вратарь в среднем отражает 87,2 процента бросков.