Нападающий «Монреаля» перенес операцию на запястье

Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн выбыл на продолжительный срок из-за травмы. На этой неделе игрок перенес операцию на запястье, сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что пару лет назад канадец перенес уже одну операцию на запястье, но тогда у него была травма левой руки. Сейчас у него повреждено правое запястье.

Всего в этом сезоне Друэн провел 32 матча и набрал 20 (6+14) очков.

Напомним, что по ходу прошлого сезона канадец брал паузу в карьере из-за психологических проблем.