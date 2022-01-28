Капитан «Чикаго» пропустил тренировку из-за возможного сотрясения

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз пропустил тренировку команды. Врачи не допустили игрока до занятий, так как у него есть подозрение на сотрясения мозга, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне 33-летний канадец набрал 19 (4+15) очков в 43 матчах при показателе полезности «минус 11».

Напомним, что Тэйвз пропустил весь прошлый сезон из-за синдрома хронического иммунного ответа.