«Сент-Луис» обыграл «Даллас», у Тарасенко гол и результативный пас
«Сент-Луис» победил «Даллас» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей отличились Колтон Парэйко, Джастин Фолк, Райан О'Райлли и Владимир Тарасенко. Россиянин также набрал еще одно очко за результативную передачу.
Еще два ассиста сделал россиянин Павел Бучневич. Одна голевая передача у его соотечественника Ивана Барбашева. У хозяев отличился Райан Дамиани.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Голы: Дамиани — 1 (Клингберг, Робертсон), 35:57 — 1:0. Парэйко — 3 (Тарасенко, Бучневич), 37:03 — 1:1. Фолк — 5 (Сундквист, Уокер), 42:07 — 1:2. О`Райлли — 5 (бол.), 51:33 — 1:3. Тарасенко — 9 (бол., Барбашев, Бучневич), 58:43 — 1:4.
Вратари: Эттингер (56:58 — 58:10) — Линдгрен.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 34 (10+12+12) — 28 (10+9+9).
Наши: Гурьянов (14.39/1/-1) — Барбашев (18.54/0/0), Бучневич (18.37/2/+1), Тарасенко (17.23/4/+1), Торопченко (8.19/2/0).
15 декабря. Даллас. American Airlines Cente
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