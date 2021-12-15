Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Он сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

Valeri Nichushkin slots home the juicy rebound to restore the two goal Avalanche lead!#GoAvsGo pic.twitter.com/CjgkMoPGuF — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 15, 2021

Нападающий забил на 19-й минуте матча за минуту и 15 секунд до конца второго периода. 26-летний россиянин в текущем сезоне провел 16 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (7+6) очков.