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«Колорадо» — «Рейнджерс»: Ничушкин забросил третью шайбу хозяев в этой игре

06:59
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Он сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

Нападающий забил на 19-й минуте матча за минуту и 15 секунд до конца второго периода. 26-летний россиянин в текущем сезоне провел 16 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (7+6) очков.

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Евгений Петров все материалы автора
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