«Даллас» на своем льду сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с пятницы на субботу, 23 марта. Игра состоится на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, Техас, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Даллас» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте"СЭ".

«Даллас» занимает сейчас 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка. «Питтсбург» идет на 13-й строчке «Востока», имея в своем активе 69 очков. «Даллас» занимает сейчас 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка. «Питтсбург» идет на 13-й строчке «Востока», имея в своем активе 69 очков.

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