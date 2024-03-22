«Колорадо» на своем льду сыграет против «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с пятницы на субботу, 23 марта. Игра состоится на арене "Ball Arena" в Денвере, штат Колорадо, США. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Колорадо» — «Коламбус» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте"СЭ".

«Колорадо» занимает сейчас 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка. «Коламбус» идет на 16-й строчке «Востока», имея в своем активе 58 очков. «Колорадо» занимает сейчас 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка. «Коламбус» идет на 16-й строчке «Востока», имея в своем активе 58 очков.

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