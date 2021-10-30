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«Оттава» победила «Даллас», у Радулова и Зуба по результативной передаче

06:23
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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 4:1.

В составе «Сенаторз» дубль оформил Джош Харрис, еще по шайбе забросили Коннор Браун и Брэйди Ткачак, Артем Зуб отметился результативной передачей. «Старз» ответили точным броском Джо Павелски с передачи Александра Радулова.

После этого матча «Оттава» с 6 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Даллас» с 7 очками — на 10-й строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора
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