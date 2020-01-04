«Даллас» обыграл «Детройт», Худобин отразил 22 броска

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Детройт» — 4:1. Ассистентским хет-триком отметился Эса Линделл. Антон Худобин отразил 22 броска из 23. На счету Дениса Гурьянова показатель полезности «+1» и блок-шот за 14.06 на льду. У Александра Радулова 2 минуты штрафа, силовой прием и блок-шот за 16.51.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Детройт» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Ларкин — 10 (Фаббри, Лашофф), 3:47 — 0:1. Хинтс — 14 (мен., Линделл, Павелски), 11:13 — 1:1. Факса — 9 (бол., Линделл, Хинтс), 21:36 — 2:1. Павелски — 8, 31:42 — 3:1. Секера — 2 (мен., п.в., Линделл, Комо), 57:04 — 4:1.

Вратари: Худобин — Бернье (56:24 — 56:38, 56:44 — 57:04).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (9+11+7) — 23 (9+9+5).

Наши: Гурьянов (14.06/0/+1), Радулов (16.51/0/0) — -.

4 января. Даллас. American Airlines Center.