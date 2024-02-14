«Чикаго» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» дома уступил «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

За «Кэнакс» забили Конор Гарланд, оформивший дубль, Нильс Хегландер и Дакота Джошуа. У «Блэкхокс» отличились Тайлер Джонсон и Кевин Корчински.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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