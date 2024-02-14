«Эдмонтон» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» дома обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

За «Ойлерз» забили Леон Драйзайтль, Коди Сеси, Эван Бушар, Дилан Холлоуэй, Райан Нюджент-Хопкинс, Зак Хайман и Эвандер Кейн. Шесть голевых передач сделал Коннор Макдэвид.

У «Ред Уингз» отличились Алекс Дебринкэт, Джозеф Велено, Патрик Кейн и Дэвид Перрон.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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