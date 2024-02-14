«Нэшвилл» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» дома проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У «Дэвилз» дубль оформил Нико Хишир, еще забили Джек Хьюз и Тимо Майер. За «Предаторз» отличились Райан О'Райлли и Томми Новак.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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