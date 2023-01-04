«Чикаго» на своем льду проиграл «Тампе»
«Тампа» на выезде обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Лайтнинг» одержали четвертую победу подряд.
Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Владислав Наместников очков не набрали.
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«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Голы: С. Джонс — 2 (бол., Рэддиш, Доми), 4:50 — 1:0. Марун — 2 (Хедман), 11:24 — 1:1. Киллорн — 12 (Хагель), 47:11 — 1:2. Хагель — 15 (бол., Пойнт, Стэмкос), 50:14 — 1:3. Пол — 14 (мен., п.в., Белльмар, Хедман), 58:54 — 1:4.
Вратари: Стэлок (57:42) — Эллиотт.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 26 (12+6+8) — 29 (6+13+10).
Наши: — - Кучеров (19.37/1/0), Наместников (10.04/0/0), Сергачев (25.04/4/+2).
4 января. Чикаго. United Center. 18429 зрителей.
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|2
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|53
|3
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|49
|4
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|19
|17
|40
|5
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|35
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|19
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|20
|39
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|17
|22
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|8
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|38
|15
|23
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|38
|23
|15
|52
|2
|Виннипег
|38
|24
|14
|49
|3
|Миннесота
|36
|21
|15
|44
|4
|Колорадо
|36
|19
|17
|41
|5
|Сент-Луис
|38
|18
|20
|39
|6
|Нэшвилл
|36
|16
|20
|38
|7
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|36
|13
|23
|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|26
|14
|54
|2
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|48
|3
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|4
|Сиэтл
|35
|19
|16
|42
|5
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|6
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|38
|10
|28
|24
|4.01
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 5 ОТ
|4.01
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|4 : 0
|4.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|5 : 3
|4.01
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|4.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|5 : 3
|4.01
|04:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 2
|4.01
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|6 : 3
|4.01
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|- : -
|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|- : -
|4.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|28
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|16
|2.14
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|28
|2.29