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«Сент-Луис» на выезде обыграл «Чикаго», у Бучневича три очка

Сергей Разин
корреспондент
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26 ноября. Бучневич набрал три очка в матче с «Чикаго».
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «блюзменов» 3 (1+2) очка набрал Павел Бучневич, дубль у Джейка Нейборса, еще один гол забил Кевин Хейс. У «Блэкхокс» отличились Райан Донато и Борис Катчук.

После этого матча «Сент-Луис» с 23 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 12 очками — на 15-й строчке.

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«Чикаго» — «Сент-Луис» — 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Голы: Нейберс — 6 (Бучневич, Крюг), 3:21 — 0:1. Хэйс — 4 (Кайру, Саад), 5:27 — 0:2. Донато — 4 (Филлипс, Кайсер), 14:45 — 1:2. Бучневич — 8 (бол., Томас, Крюг), 17:02 — 1:3. Нейберс — 7 (Бучневич, Томас), 53:52 — 1:4. Катчук — 1 (Донато, Кайсер), 58:58 — 2:4.

Вратари: Содерблум — Биннингтон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (10+13+11) — 28 (8+12+8).

Наши: — - Бучневич (18.06/4/+2), Торопченко (14.01/1/-1).

26 ноября. Чикаго. United Center. 18223 зрителя

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Чикаго Блэкхокс
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