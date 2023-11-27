Генменеджер «Коламбуса» подтвердил, что Воронков тоскует по дому и подумывает о возвращении в Россию

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен подтвердил, что нападающий Дмитрий Воронков подумывает о возвращении в Россию.

«Мы занимаемся этим внутри компании. Для молодого игрока это нормально, что время от времени он тоскует по дому. И поэтому мы с этим справляемся», — цитирует Кекяляйнена The Athletic.