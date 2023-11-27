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Сегодня, 00:43

Бучневич признан второй звездой матча с «Чикаго»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2).

28-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой признан форвард Джейк Нейборс, оформивший дубль. Третья звезда — вратарь Джордан Биннингтон, отразивший 32 броска.

В текущем сезоне Бучневич провел 18 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков.

Павел Бучневич
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Чикаго Блэкхокс
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