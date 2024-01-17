«Эдмонтон» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Ойлерз» забили Леон Драйзайтль, Дерек Райан, Райан Маклауд и Эван Бушар. У «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэттьюс и Морган Райлли.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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