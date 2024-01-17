«Эдмонтон» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ
«Эдмонтон» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
За «Ойлерз» забили Леон Драйзайтль, Дерек Райан, Райан Маклауд и Эван Бушар. У «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэттьюс и Морган Райлли.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|58
|2
|Филадельфия
|44
|24
|20
|54
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Вашингтон
|42
|21
|21
|48
|6
|Айлендерс
|44
|19
|25
|48
|7
|Нью-Джерси
|41
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|47
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|43
|27
|16
|57
|3
|Торонто
|42
|21
|21
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
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|22
|22
|49
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|43
|18
|25
|43
|7
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|44
|19
|25
|42
|8
|Оттава
|39
|15
|24
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|45
|29
|16
|61
|3
|Даллас
|43
|26
|17
|57
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|42
|21
|21
|45
|6
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|44
|7
|Миннесота
|43
|18
|25
|41
|8
|Чикаго
|44
|13
|31
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Лос-Анджелес
|41
|21
|20
|50
|4
|Эдмонтон
|40
|24
|16
|49
|5
|Калгари
|44
|21
|23
|47
|6
|Сиэтл
|44
|19
|25
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
Результаты / календарь
7.01
8.01
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10.01
11.01
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13.01
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18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
|17.01
|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|5 : 2
|17.01
|03:00
|
Оттава – Колорадо
|4 : 7
|17.01
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|2 : 0
|17.01
|04:00
|
Даллас – Лос-Анджелес
|5 : 1
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Айлендерс
|4 : 2
|17.01
|04:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|2 : 1 Б
|17.01
|05:00
|
Эдмонтон – Торонто
|4 : 2
|17.01
|05:00
|
Калгари – Аризона
|3 : 2 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|45
|72
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|34
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|43
|32
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|5
|1.61
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