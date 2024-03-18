«Сан-Хосе» уступил «Чикаго», несмотря на шайбу Костина и голевой пас Барабанова

«Чикаго» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев забили Филипп Курашев, Райан Донато, Кевин Корчински, Джо Андерсон и Коннор Бедард. У гостей отличились Райан Карпентер и Клим Костин, Александр Барабанов сделал результативную передачу.

«Чикаго» занимает 15-е место в таблице Западной конференции с 43 очками в 68 матчах, «Сан-Хосе» идет на 16-й строчке с 39 очками в 67 играх.