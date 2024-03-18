«Питтсбург» обыграл «Детройт», Малкин сделал результативную передачу

«Питтсбург» дома победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев забили Райлли Смит, Сидни Кросби, Валттери Пуустинен, Майкл Бантинг, Ларс Эллер и Дрю О'Коннор. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал одну результативную передачу.

У гостей сделал дубль Лукас Рэймонд, еще один гол забил Кристиан Фишер.

«Питтсбург» поднялся на 11-е место в таблице Восточной конференции с 69 очками в 67 матчах. «Детройт» идет восьмым с 74 очками в 68 играх.