«Каролина» разгромила «Оттаву», Орлов набрал 4 очка

«Каролина» на выезде разгромила «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Также у гостей забили Джейк Гюнцель, Сет Джарвис, Брендан Лемье, Джайлен Чатфилд и Евгений Кузнецов. Кузнецов и еще один российский форвард «Каролины» Андрей Свечников сделали по голевому пасу.

У «Оттавы» отличились Тома Шабо и Тим Штюцле.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 90 очками в 68 матчах. «Оттава» идет на 15-й строчке с 60 очками в 66 играх.