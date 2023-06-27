«Чикаго» подписал с Фолиньо однолетний контракт на 4 миллиона долларов

«Чикаго» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Ником Фолиньо. Зарплата игрока составит 4 миллиона долларов.

«Блэкхокс» выменяли форварда у «Бостона» вместе с Тэйлором Холлом. В обратном направлении отправились Иэн Митчелл и Алек Регула.

35-летний Фолиньо в прошлом сезоне провел 60 матчей в «регулярке» и набрал 26 (10+16) очков.