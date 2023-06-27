«Колорадо» обменял форварда Ньюхука в «Монреаль» на два пика драфта-2023 и защитника Фэйрбразера

«Колорадо» обменял форварда Алекса Ньюхука в «Монреаль», сообщает пресс-служба «Эвеланш».

Взамен клуб получил выбор в первом (31-й номер) и во втором раундах (37-й номер) драфта НХЛ-2023. Помимо этого, в «Колорадо» отправится защитник Джанни Фэйрбразер.

В прошлом сезоне 22-летний Ньюхук провел за «Эвеланш» 82 матче в «регулярке» и набрал 30 (14+16) очков.