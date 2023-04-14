«Чикаго» не продлит контракт с Тэйвзом. Капитан «Блэкхокс» выступал за команду с 2007 года

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз провел последний матч за команду против «Филадельфии» (4:5 ОТ).

34-летний канадец забросил одну шайбу и завершил встречу с показателем полезности «-1». Ранее руководство клуба решило не продлевать контракт с Тэйвзом.

В текущем сезоне Тэйвз провел 53 матча, в которых набрал 31 (15+16) очко.Форвард выступал за команду с 2007 года.