Ландескуг пропустит плей-офф НХЛ. Капитан «Колорадо» не сыграл ни одного матча в сезоне

Форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг не сыграет в плей-офф НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

30-летний швед в октябре перенес операцию на колене. Ожидалось, что восстановление займет 12 недель, однако оно затянулось. В марте 2022 года у Ландескуга уже была операция на колене, из-за которой он не играл в последних 23 матчах регулярного чемпионата.

В текущем сезоне Ландескуг не провел ни одного матча.