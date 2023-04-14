«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» в первом раунде плей-офф НХЛ встретится с «Лос-Анджелесом».

«Ойлерз» по итогам регулярного чемпионата заняли второе место в Западной конференции и второе — в Тихоокеанском дивизионе. «Кингз» расположился на пятой строке Запада и третье в дивизионе.

За «Эдмонтон» выступает форвард Клим Костин, в составе «Кингз» играет защитник Владислав Гавриков.