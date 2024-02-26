«Чикаго» — «Детройт»: видеообзор матча

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«Детройт» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 70 очками в 58 матчах.

«Чикаго» занимает последнее, 16-е место на «Западе» с 35 очками в 59 играх.