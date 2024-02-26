«Коламбус» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

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«Коламбус» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» лидируют в таблице Восточной конференции НХЛ с 81 очком в 59 матчах.

«Коламбус» занимает последнее, 16-е место с 48 очками в 57 играх.