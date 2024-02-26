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Сегодня, 06:13

Воронков признан третьей звездой матча с «Рейнджерс»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:2).

23-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард Джек Рославик, который набрал 2 (1+1), забив победный гол. Вторая звезда — вратарь Элвис Мерзликин, отразивший 39 бросков.

В текущем сезоне Воронков провел 51 матч, в которых набрал 30 (16+14) очков.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Дмитрий Воронков
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«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 59 39 20 81
2 Каролина 58 34 24 74
3 Филадельфия 59 30 29 67
4 Нью-Джерси 58 29 29 62
5 Вашингтон 56 26 30 61
6 Питтсбург 55 26 29 60
7 Айлендерс 57 23 34 60
8 Коламбус 57 19 38 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 34 25 81
2 Флорида 58 38 20 80
3 Торонто 57 33 24 74
4 Детройт 58 32 26 70
5 Тампа-Бэй 60 32 28 69
6 Баффало 58 27 31 58
7 Оттава 55 25 30 53
8 Монреаль 58 22 36 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 35 24 78
2 Виннипег 56 36 20 77
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 59 32 27 66
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 57 23 34 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 58 32 26 71
3 Эдмонтон 55 33 22 68
4 Лос-Анджелес 56 29 27 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 57 24 33 59
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
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1.03
2.03
26.02 02:00
Чикаго – Детройт
 2 : 3 ОТ
26.02 02:00
Коламбус – Рейнджерс
4 : 2
26.02 02:00
Баффало – Каролина
 3 : 2 Б
26.02 02:00
Виннипег – Аризона
 4 : 3 ОТ
26.02 04:00
Анахайм – Нэшвилл
 2 : 4
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
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Торонто

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Сэм Райнхарт

Флорида

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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 38
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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