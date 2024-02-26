Воронков признан третьей звездой матча с «Рейнджерс»

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Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:2).

23-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард Джек Рославик, который набрал 2 (1+1), забив победный гол. Вторая звезда — вратарь Элвис Мерзликин, отразивший 39 бросков.

В текущем сезоне Воронков провел 51 матч, в которых набрал 30 (16+14) очков.