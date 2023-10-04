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Сегодня, 05:59

«Детройт» потерпел поражение от «Чикаго». Костин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» выиграл у «Детройта» в предсезонном матче НХЛ — 4:2. Встреча прошла на льду «Юнайтед Центра» в Чикаго.

Российский нападающий «Ред Уингз» Клим Костин отметился одной голевой передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Чикаго» в первой встрече сыграет против «Питтсбургом» (11 октября), а «Детройт» встретится с «Нью-Джерси» (13 октября).

Логотип НХЛ. НХЛ: календарь матчей и все команды сезона 2023 / 2024
Клим Костин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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