«Детройт» потерпел поражение от «Чикаго». Костин сделал голевую передачу

«Чикаго» выиграл у «Детройта» в предсезонном матче НХЛ — 4:2. Встреча прошла на льду «Юнайтед Центра» в Чикаго.

Российский нападающий «Ред Уингз» Клим Костин отметился одной голевой передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Чикаго» в первой встрече сыграет против «Питтсбургом» (11 октября), а «Детройт» встретится с «Нью-Джерси» (13 октября).