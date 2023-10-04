«Флорида» проиграла «Тампе». Бобровский сделал 20 сэйвов

«Тампа» переиграла «Флориду» в предсезонном матче НХЛ — 2:0. Игра прошла на льду «Эмвэй Центра» в Орландо.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отыграл всю встречу и отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Флорида» сыграет с «Миннесотой» (13 октября).