«Чикаго» вырвал победу у «Баффало»
«Чикаго» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Блэкхокс» сравняли счет на последней минуте третьего периода благодаря голу Сета Джонса. В овертайме он забросил победную шайбу и оформил дубль.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Баффало» — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Мерфи — 4 (Курашев, Тэйвз), 8:41 — 1:0. Олофссон — 18 (Джост, Миттельштадт), 12:15 — 1:1. Томпсон — 32 (Скиннер, Так), 19:53 — 1:2. Кребс — 4 (мен.), 26:21 — 1:3. Курашев — 6 (С. Джонс, Рэддиш), 41:34 — 2:3. С. Джонс — 3 (Курашев, Т. Джонсон), 59:04 — 3:3. С. Джонс — 4 (Т. Джонсон), 62:24 — 4:3.
Вратари: Мразек (58:23 — 59:04) — Андерсон.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 26 (4+9+10+3) — 33 (11+10+10+2).
Наши: — - Любушкин (13.06/1/-1).
18 января. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|27
|17
|62
|2
|Нью-Джерси
|44
|29
|15
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|25
|20
|57
|4
|Вашингтон
|47
|24
|23
|54
|5
|Питтсбург
|43
|22
|21
|50
|6
|Айлендерс
|45
|23
|22
|50
|7
|Филадельфия
|45
|19
|26
|45
|8
|Коламбус
|44
|13
|31
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|34
|9
|72
|2
|Торонто
|45
|27
|18
|61
|3
|Тампа-Бэй
|42
|28
|14
|57
|4
|Флорида
|46
|21
|25
|47
|5
|Баффало
|43
|21
|22
|45
|6
|Детройт
|42
|18
|24
|43
|7
|Оттава
|43
|19
|24
|41
|8
|Монреаль
|45
|19
|26
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|29
|16
|59
|2
|Даллас
|45
|26
|19
|59
|3
|Миннесота
|43
|25
|18
|54
|4
|Нэшвилл
|44
|21
|23
|48
|5
|Колорадо
|42
|22
|20
|47
|6
|Сент-Луис
|45
|22
|23
|47
|7
|Аризона
|43
|13
|30
|31
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|43
|26
|17
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|51
|6
|Ванкувер
|43
|18
|25
|39
|7
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|35
|8
|Анахайм
|45
|12
|33
|29
|18.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|2 : 4
|18.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|4 : 1
|18.01
|03:00
|
Торонто – Флорида
|5 : 4 ОТ
|18.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|5 : 2
|18.01
|04:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|2 : 1
|18.01
|04:30
|
Чикаго – Баффало
|4 : 3 ОТ
|18.01
|05:00
|
Аризона – Детройт
|- : -
|18.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|43
|68
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|62
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|42
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|28
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|33
|2.21