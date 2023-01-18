«Чикаго» вырвал победу у «Баффало»

«Чикаго» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Блэкхокс» сравняли счет на последней минуте третьего периода благодаря голу Сета Джонса. В овертайме он забросил победную шайбу и оформил дубль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Баффало» — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Мерфи — 4 (Курашев, Тэйвз), 8:41 — 1:0. Олофссон — 18 (Джост, Миттельштадт), 12:15 — 1:1. Томпсон — 32 (Скиннер, Так), 19:53 — 1:2. Кребс — 4 (мен.), 26:21 — 1:3. Курашев — 6 (С. Джонс, Рэддиш), 41:34 — 2:3. С. Джонс — 3 (Курашев, Т. Джонсон), 59:04 — 3:3. С. Джонс — 4 (Т. Джонсон), 62:24 — 4:3.

Вратари: Мразек (58:23 — 59:04) — Андерсон.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 26 (4+9+10+3) — 33 (11+10+10+2).

Наши: — - Любушкин (13.06/1/-1).

18 января. Чикаго. United Center.