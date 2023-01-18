Форвард «Нэшвилла» Тренин признан третьей звездой матча с «Коламбусом»

Нападающий «Нэшвилла» Яков Трении признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:1).

Россиянин стал автором победной шайбы.

Первой звездой стал вратарь «Предаторз» Кевин Ланкинен, отразивший 39 из 40 бросков.

Вторая звезда — нападающий «Нэшвилла» Коди Гласс, на счету которого первый гол команды в матче.